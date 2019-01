ASSE : Sainté sort les rames pour s'offrir ce Parisien au mercato

Dans : ASSE, PSG, Mercato, Ligue 1.

Tandis que le Sénégalais Assane Diousse s’est engagé en faveur du Chievo Vérone mardi, Ole Selnaes est également sur le départ à Saint-Etienne. Et cela commence à faire beaucoup pour Jean-Louis Gasset, lequel se retrouve avec un effectif dépeuplé au milieu de terrain. Ainsi, L’Equipe affirme que les dirigeants stéphanois se penchent sur un jeune joueur du Paris Saint-Germain pour venir renforcer les rangs stéphanois. Apparu durant la préparation estivale, Antoine Bernède figure sur la short-list de l’actuel 4e de Ligue 1.

« En fin de contrat en juin prochain et envoyé en réserve, comme Adrien Rabiot, pour avoir refusé de prolonger son contrat malgré une offre de cinq ans de son club, le milieu de terrain de 19 ans intéresse Saint-Etienne et le RB Leipzig » explique le quotidien national, avant de tempérer. « La piste menant à l'ASSE semble s'être refroidie ces dernières heures, au profit de celle menant au club allemand. Mais quelle attitude la direction parisienne va-t-elle adopter sur ce dossier ? » s’interroge le média. Le mercato fermant ses portes dans moins de 48 heures, Saint-Etienne va devoir s’activer pour inverser la tendance et finalement s’offrir Antoine Bernède cet hiver.