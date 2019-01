ASSE : Sainté met le paquet pour régler deux dossiers au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

A la recherche de stabilité pour accrocher une place européenne en fin de saison, Saint-Etienne ne devrait pas être très actif sur le marché des transferts cet hiver.

Néanmoins, le club forézien s’est fixé un objectif très clair selon les informations du site Peuple-Vert : prolonger le contrat de deux cadres, à savoir Ole Selnaes et Neven Subotic. Concernant le Norvégien, cela fait maintenant plusieurs semaines que les agents du joueur et la direction de l’ASSE discutent. « Un accord pourrait rapidement être rendu public sur la base d'une prolongation jusqu'en 2022 ». Une bonne nouvelle pour les Verts, Selnaes formant un duo complémentaire et efficace avec Yann M’Vila.

Pour ce qui est de l’international serbe, l’ASSE souhaite récompenser ses bonnes performances et son choix de signer à Saint-Etienne l’hiver dernier. « L'ancien du Borussia Dortmund est plus proche de la fin de carrière que de son début du haut de ses 30 ans. Cela n'empêche pas le club de vouloir lui faire confiance. Une offre de prolongation jusqu'en 2022 serait également entre ses mains ». Deux bonnes nouvelles pour les supporters de Saint-Etienne, qui apprécient les deux joueurs. Et qui pourraient bien profiter d’eux encore plusieurs années à Geoffroy-Guichard…