ASSE : Sainté est moins riche que le PSG, l'OL et l'OM, Caïazzo s'en fout

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sixième budget de Ligue 1 avec 100ME, soit 10ME de moins que l’OM et 20ME que Lille, l’AS Saint-Etienne n’est pas une petite cylindrée de notre Championnat. Mais pour Bernard Caïazzo, les Verts ont d’autres atouts et cela depuis bien longtemps. Le co-président de l’ASSE estime que le fait de savoir que Sainté est le club préféré en France suffit à son plaisir, même si évidemment des succès sportifs sont indispensables pour maintenir Saint-Etienne dans le haut du tableau.

« Nous n’avons pas les moyens de Marseille ou Lyon et encore moins ceux du PSG. Mais nous avons des valeurs. En particulier des valeurs humaines. Je pense que le football ce n’est pas que de l’argent. Avant d’avoir de l’argent, l’homme a besoin d’être heureux et pour être heureux il a besoin d’avoir du cœur. La ville de Saint-Etienne a justement la réputation d’avoir une culture très humaine (...) En termes d’images nous sommes le club préféré des Français. C’est une grande fierté mais aussi un lourd héritage et c’est pour cela que nous devons être présents et performants en Europe », a confié, sur la RTBF, Bernard Caïazzo, qui espère probablement que le faux-pas de jeudi à Genk sera vite oublié. Car avec 100ME, l'ASSE avait un budget supérieur à son adversaire belge...