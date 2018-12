ASSE : Sainté est imbattable grâce à cet atout en or, il savoure

Dans : ASSE, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 à la trêve, Saint-Etienne a réalisé six premiers mois plus que corrects. Surtout, les hommes de Jean-Louis Gasset peuvent s’appuyer sur un parcours quasiment parfait à domicile. En effet, les Verts sont toujours invaincus à Geoffroy-Guichard (7 victoires, 2 nuls). Un énorme atout dans la course au podium, qui pourrait bien faire la différence en deuxième partie de saison pour Yann M’Vila. Interrogé par Le Progrès, l’international français de l’ASSE a exprimé sa fierté de briller devant le peuple stéphanois.

« C'est la magie du Chaudron ! C'est aussi la preuve de notre état d'esprit. On essaie de se construire une sorte de forteresse. Il ne faut pas laisser de points à nos adversaires quand ils viennent chez nous. On veut rendre fier notre public. Il a encore été fantastique samedi (Ndlr, victoire face au DFCO sur le score de 3 à 0). Si on est invaincu à la maison cette saison, c'est en partie grâce à nos supporters. Avec eux, on peut faire de grandes choses » a expliqué l’ancien milieu défensif du Stade Rennais, qui tient évidemment un rôle prépondérant au sein de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Et qui sera capital pour conserver l’invincibilité des Verts à domicile toute la saison…