ASSE : Sainté en C1, Caïazzo voit un signe du Dieu du foot

Si le football n'était qu'une affaire d'argent cela se saurait depuis longtemps, et le Paris Saint-Germain a beau être seul sur sa planète en Ligue 1, derrière le PSG nombreuses sont les équipes à pouvoir prétendre à un accessit. Mais pour Bernard Caïazzo, voir l'AS Saint-Etienne disputer la prochaine Ligue des champions serait une surprise inouïe, le co-président de l'ASSE étant à la limite de parler d'un miracle. Dans Le Progrès, Bernard Caïazzo évoque cette fin de saison qui pourrait permettre aux Verts de finir sur le podium en délogeant l'Olympique Lyonnais, ce qui serait évidemment un bonheur supplémentaire.

Et le dirigeant stéphanois ne cache pas que tout cela le laisse sans voix. « Avec le neuvième budget, je me demande si ce n’est pas le gag de l’année. Si on était en Champion’s League, sincèrement, ce serait une magnifique rigolade et la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas y accorder une importance énorme. Si ça arrive tant mieux. Si ça n’arrive pas, on se sera bien fait plaisir. On a des garçons formidables, bravo à eux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On n’est pas programmé pour ça, ce serait donc surprenant mais on peut y croire. Il faut que les joueurs soient très libérés, qu’ils ne se contractent pas. Il y a une certaine fraîcheur. On va jouer pour notre plaisir, pour celui des supporters. Parfois dans le football, il

faut avoir le Karma avec soi. Or, là, on a l’impression qu’on a le bon Dieu avec nous », confie Bernard Caïazzo, qui semble avoir du mal à croire que l'exploit est très possible pour l'AS Saint-Etienne.