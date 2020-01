ASSE : Sainté a une grosse team, c’est Khazri qui le dit

Dans : ASSE.

Quinzième de Ligue 1, Saint-Etienne est bien mal embarqué pour accrocher une place européenne à l’issue de la saison. Mais dans le Forez, on croit l’exploit possible…

Samedi soir contre Nîmes, l’entraîneur stéphanois Claude Puel pourra compter sur de nombreux retours, notamment ceux de Saliba, Hamouma, Bouanga, Silva ou encore M’Vila. De quoi redonner un peu d’optimisme à un groupe en cruel manque de confiance, mais pas en manque de talents selon Wahbi Khazri, lequel a estimé ce jeudi en conférence de presse qu’avec une telle équipe sur le papier, l’ASSE allait bien finir pas remonter au classement.

« Il ne faut pas tirer de conclusion à ce stade de la saison, quand il reste presque soixante points à prendre. Je me répète, mais, avec l’équipe, le groupe et le club qu’on est, on est capables de faire de belles choses. J’espère que la suite de la saison sera excitante. Si on est au complet, on peut rivaliser avec le top 5 du Championnat, à part le PSG. Au sujet des supporters, quand ils sont là, ils sont exceptionnels. Si on a terminé quatrièmes la saison dernière, ils ont une grande part de responsabilité » a indiqué l’international tunisien, pour qui il est impossible que l’ASSE reste engluée dans la deuxième partie du classement avec une équipe au complète. Difficile de lui donner tord au vu de la profondeur de l’effectif stéphanois, malheureusement trop souvent décimé par les blessures cette saison.