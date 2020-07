ASSE : Saint-Etienne vend Gueye en Belgique

Dans : ASSE.

Prolifique à Nancy la saison dernière (7 buts), où il était prêté par l’ASSE, Makhtar Gueye quitte officiellement Saint-Etienne.

Dans un communiqué publié ce mardi midi, le club forézien a annoncé un accord avec Ostende pour le transfert définitif de l’attaquant de 22 ans. « Makhtar Gueye est apparu pour la première fois sur les terrains de l'élite du football français à l'occasion de la deuxième journée de la saison 2018-2019. En six petites minutes, l'attaquant longiligne avait réussi à inscrire son premier but en professionnel. Disputant 5 matches sous le maillot Vert cette saison-là, le sénégalais est ensuite prêté à l'AS Nancy Lorraine où il y effectue une saison 2019-2020 satisfaisante (23 matches, 7 buts). Ses qualités ont convaincu Ostende de l'enrôler. L'ASSE remercie Makhtar Gueye pour son passage au club et lui souhaite pleine réussite sous ses nouvelles couleurs » écrit l’ASSE dans son communiqué. Il s’agit du troisième départ de l’été à Saint-Etienne après ceux de Frank Honorat et de Vagner Dias.