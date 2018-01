ASSE : Saint-Etienne tente trois gros coups au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Bundesliga, Monaco.

Frustré par les premiers dossiers du marché des transferts, les dirigeants stéphanois passent à la vitesse supérieure et multiplient les pistes.

Ces derniers jours et pour diverses raisons, les signatures de George-Kevin Nkoudou et Stefan Mitrovic n’ont pas pu aboutir, tandis que celle de Yann M’Vila est toujours sujette à des soucis administratifs. Jean-Louis Gasset attend les renforts, et voit en tout cas des noms prestigieux défiler. Ainsi, Yahoo Sport annonce que l’ASSE a contacté le Borussia Dortmund pour récupérer Neven Subotic, sous la forme d’un transfert sec. Le défenseur central serbe possède une très belle expérience avec plus de 250 matchs avec Dortmund, mais il a perdu sa place depuis deux ans, et son prêt à Cologne ne l’a pas relancé. A 29 ans, il se cherche un nouveau point de chute et représenterait une arrivée de prestige dans le Forez. La presse allemande annonce de son côté que le club de la Ruhr est favorable au départ de son défenseur, ce qui constitue un premier feu vert.

Dans les autres secteurs de jeu, c’est vers Monaco que l’ASSE se tourne. Le compte twitter Julien_mgrt, souvent très bien informé sur le club de la Principauté, annonce que les Verts se sont renseignés au sujet d’Adama Traoré (milieu de terrain) et de l’attaquant Guido Carrillo, qui joue un rôle de doublure plutôt efficace avec le champion de France. Des pistes ambitieuses, et surement sous la forme de prêt, même si les supporters stéphanois rêvent surtout d’avancées concrètes, à l’approche du match ultra-important face à Toulouse le week-end prochain.