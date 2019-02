ASSE : Saint-Etienne refuse de se faire rouler en Chine et le prouve !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Cette semaine, l'AS Saint-Etienne a laissé partir vers la Chine Ole Selnaes et Cheikh M'Bengue, les deux joueurs stéphanois étant partis pour signer au FC Shenzhen. Mais du côté des Verts, on n'est pas tombé de la dernière pluie, les clubs chinois ayant parfois du mal à payer ce qu'ils doivent, et à respecter les engagements pris avec leurs interlocuteurs. Ainsi cette semaine, Naples a mis en stand-by le transfert de Marek Hamsik, la formation du Dalian Yifang ayant du mal à confirmer ses intentions financières. Et du côté de l'ASSE, on est décidé à avoir tous les éléments qui justifient le paiement des 10ME réclamés pour Selnaes et M'Bengue avant de signer le transfert définitif.

Ainsi, Le Progrès annonce que si le départ des deux joueurs ne paraît pas réellement être remis en cause pour l'instant, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer attendent tout de même les garanties financières exigées au FC Shenzhen avant d'officialiser les transferts de Ole Selnaes et Cheikh M'Bengue. L'AS Saint-Etienne n'a pas l'intention d'être le dindon de la face dans une opération que le club du Forez ne voulait pas réellement initier, finissant pas céder à l'international norvégien, lequel y a d'abord vu un intérêt comptable.