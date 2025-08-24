ASSE ‍: Saint-Etienne montre la porte à Stassin

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Out depuis le début de la saison, Lucas Stassin a vécu sa première titularisation contre Boulogne samedi. Le jeune attaquant belge n’a pas brillé et la question de son avenir se pose à huit jours de la fin du mercato.

Blessé durant la préparation et out pour les deux premiers matchs de Ligue 2 contre Laval puis Rodez, Lucas Stassin faisait enfin son grand retour en compétition avec l’AS Saint-Etienne. Ravi de pouvoir compter de nouveau sur son buteur belge, brillant en Ligue 1 l’an passé, Eirik Horneland n’a pas hésité à le titulariser ce samedi lors de la victoire contre Boulogne (0-1), reléguant sur le banc Josha Duffus, qui avait pourtant été étincelant une semaine plus tôt à Geoffroy-Guichard. Le pari pris par l’entraîneur norvégien de l’ASSE n’a pas été gagnant, Lucas Stassin livrant une performance décevante ce samedi lors de la troisième journée de Ligue 2 comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour.

Stassin, un match raté et un avenir en question

« Titulaire pour la première fois de la saison, l’attaquant belge était bien loin de ses standards. Contrôles approximatifs et manque de tranchant malgré une volonté indéniable de proposer des appels ont rythmé son heure de jeu. Eirik Horneland avait annoncé qu’il n’avait pas 90 minutes dans les jambes. Rien d’étonnant pour un homme qui n’avait accumulé que dix minutes de jeu depuis quatre mois » analyse le quotidien régional, plaçant Lucas Stassin en flop n°1 de l’ASSE après la courte victoire à Boulogne. Un constat qui relance la question de l’avenir du joueur, à huit jours de la fin du mercato. Valorisé à près de 20 millions d’euros par sa direction, Lucas Stassin a jusqu’à présent été retenu par Saint-Etienne, désireux de garder ses meilleurs joueurs pour vite remonter en Ligue 1.

🟢 Passé en zone mixte à l'issue de sa première titularisation de la saison contre Boulogne, l'attaquant belge laisse planer le doute autour de son avenir #ASSE https://t.co/ialA7GxBW5 — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) August 23, 2025

Mais avec des éléments offensifs tels que Cardona ou Duffus sur le banc, on est en droit de se demander si Eirik Horneland n’a pas déjà ce qu’il faut en stock pour remplacer Stassin, sans amoindrir son équipe pour autant. La question d’une vente express de l’attaquant belge pourrait être reconsidérée dans le Forez. Interrogé sur son avenir à l’issue du match, Lucas Stassin a par ailleurs entretenu le flou quant à son avenir à l’ASSE. « Pour l’instant, je suis à Saint-Etienne, je me donne à fond et j’essaie d'aider au maximum. On verra ce qu’il se passe par la suite. Les coéquipiers m'en parlent un peu dans le vestiaire mais ils savent que je vais tout donner. Si j'ai la tête ailleurs, ils me le diront. J'essaye de rester les pieds sur terre » a lancé le jeune buteur belge, qui ne sait clairement pas quelles couleurs il défendra au-delà du 1er septembre.