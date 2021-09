ASSE : Saint-Etienne, la classe biberon a ses limites

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de la Ligue 1, Saint-Etienne n’a toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison.

Bon dernier avec seulement trois points en huit matchs, Saint-Etienne inquiète. Déjà en grande difficulté la saison dernière, les Verts sont dans une spirale encore plus négative en 2021-2022 et Claude Puel ne trouve plus les solutions ni les ressorts pour relancer la machine. Alors que se profile un derby bouillant contre Lyon dimanche soir, l’avenir du technicien stéphanois est menacé. Mais pour Mathieu Bodmer, consultant sur Amazon Prime Video, le problème ne vient pas nécessairement de Claude Puel. L’ancien milieu défensif de Saint-Etienne a tendance à penser que c’est le manque d’expérience au sein du vestiaire de l’ASSE qui fait aujourd’hui défaut au club forézien. Il faut dire que ces dernières années, les tauliers sont tous partis les uns après les autres, de M’Vila à Subotic en passant par Perrin, Ruffier ou encore Debuchy.

Bodmer pointe du doigt le manque de leaders

« C’est une équipe très jeune qui manque de leaders, qui manque d’anciens. On a vu les départs de Debuchy, de Jessy Moulin, durant ce mercato. Ce sont des gens qui étaient capables de tenir le vestiaire et d’inverser un peu la tendance. Il faut que Khazri, Neyou, ceux qui ont le pouvoir, amènent des ondes positives. C’est compliqué car en ce moment, le scénario n’est pas dans leur sens. Contre Nice samedi après-midi, ils prennent des buts mais ils ont de situations à un moment donné pour égaliser. Mais quand ça va pas, ça va pas » a lancé le consultant d’Amazon, pour qui la jeunesse poussée à l’extrême de l’effectif de Saint-Etienne a aujourd’hui des limites. Et des conséquences puisque les Verts pointent à la vingitième place de la Ligue 1. Heureusement pour l’ASSE, les autres clubs à la lute pour le maintien n’avancent pas non plus très vite. Brest n’a que quatre points tandis que Metz et Troyes en comptent six.