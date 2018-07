ASSE : Saint-Etienne fait une révélation gênante pour Bamba

Dans : ASSE, LOSC, Mercato.

Libre de tout contrat, Jonathan Bamba en a profité pour s’engager avec le LOSC lundi. Une annonce difficile à avaler pour l’AS Saint-Etienne.

Après de longues discussions la saison dernière, le club stéphanois a tout fait pour le convaincre de prolonger, sans réussite. Et la direction croit connaître la raison de ce désaccord. L’explication a effectivement été donnée par Frédéric Paquet, le directeur général des Verts qui estime que l’international Espoirs français souhaitait rester. Mais selon lui, l’entourage du joueur l’a poussé vers la sortie malgré une offre similaire à celle de Lille.

« Le club a fait tout son possible pour prolonger Jonathan Bamba, avec une proposition du même acabit que celle du LOSC, révélé le dirigeant de l’ASSE en conférence de presse. Je pense que ce n'est pas le joueur qui a décidé et qu'il avait fortement envie de rester chez nous. » Quoi qu’il en soit, Saint-Etienne doit trouver son remplaçant sur le marché des transferts. Il pourrait s’agir de Wahbi Khazri, qui hésite encore entre les Verts et le Stade Rennais.