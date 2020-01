ASSE : Saint-Etienne fait un rêve à plus de 30ME au mercato

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a battu son record pour une vente d'un joueur en cédant l'été dernier Wiliam Saliba à Arsenal moyennant 30ME. Mais du côté des Verts, on pense pouvoir faire mieux avec Wesley Fofana.

L’AS Saint-Etienne a eu le nez creux en prolongeant l’été dernier le contrat de Wesley Fofana jusqu’en 2022, car le défenseur de 19 ans s’est désormais installé au sein de l’équipe stéphanoise depuis que Claude Puel en a pris les commandes. Et les qualités du joueur ont déjà tapé dans l’œil de plusieurs clubs explique ce samedi L’Equipe. En effet, outre l’AS Monaco et Salzbourg, qui étaient déjà venus aux renseignements auprès de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur défenseur central, c’est désormais l’AC Milan et Leipzig qui seraient prêts à sortir le chéquier pour Wesley Fofana.

Record pour l'AS Saint-Etienne ?

Mais le quotidien sportif affirme que les responsables de l’ASSE n’ont nullement l’intention de vendre leur joueur dès ce mercato d’hiver et que c’est l’info qu’ils ont renvoyée à l’ensemble de leurs interlocuteurs européens. L’idée serait plutôt de prolonger le défenseur avant la fin de l’actuelle saison pour ensuite attendre que les offres augmentent, car du côté de l’Etrat on pense que le prix de Wesley Fofana peut être supérieur à celui de William Saliba, record absolu pour un vente à l’AS Saint-Etienne, ce dernier ayant été cédé pour 30ME à Arsenal, avant d’être prêté cette saison aux Verts.