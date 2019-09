ASSE : Saint-Etienne est en danger, Printant a « honte »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ghislain Printant, entraîneur de l’ASSE, après la défaite à Angers (1-4) : « On prend trop rapidement ce premier but après la pause, c'est regrettable. J'éprouve un sentiment de honte devant une telle défaite d'autant que nous avons bien maîtrisé la première période. Je ne peux pas m'expliquer la situation dans laquelle le groupe s'est retrouvé après l'égalisation. Après la pause, on a perdu beaucoup de ballons. Angers s'est montré un peu plus agressif et on n'a pas su réagir. Au contraire, on a perdu notre maîtrise collective. J'avais pourtant replacé les joueurs dans le contexte, je leur ai rappelé la chance qu'ils avaient de faire ce beau métier. Ce sont des garçons d'expérience. On se doit de montrer un autre visage. J'ai honte car on a lâché trop facilement. Je suis inquiet pour l'AS Saint-Etienne, pas pour ma situation personnelle. Le score fait mal. On doit aborder la réception de Metz, ce mercredi, avec une grande détermination. Il faut arrêter de parler et agir ».