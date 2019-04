ASSE : Saint-Etienne en Europe, Khazri en fait une affaire personnelle

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après trois mois sans marquer, Wahbi Khazri a enfin retrouvé le chemin des filets contre Bordeaux (3-0) dimanche dernier.

L’attaquant de l’AS Saint-Etienne a réussi son penalty face à Benoît Costil, et porté son total à 13 réalisations en Ligue 1 cette saison. Déjà une belle performance pour l’ancien Girondin, qui n’avait jamais dépassé la barre des 9 unités en championnat. Et Khazri ne compte pas s’arrêter là. Déterminé à mener les Verts en Coupe d’Europe, l’international tunisien a bien l’intention de prendre les choses en main.

« J’ai fait quand même marquer mes potes sur les matchs précédents. Il faut que je sois décisif, c’est ce que l’on me demande. Soit je marque, soit je fais marquer, a confié le Stéphanois au Progrès. La saison n’est pas trop mal. C’est le money-time, là où l’on va avoir besoin de moi et où je vais devoir répondre présent. Si je fais le boulot, l’équipe sera là où elle doit être. Il ne faut pas banaliser cette quatrième place. Si on est là, c’est qu’on le mérite. On a un bon groupe, un bel effectif. » Rappelons que l’ASSE n’est qu’à trois points du podium avant son déplacement à Reims dimanche (17h).