ASSE : Saint-Etienne confirme, ça va bouger après Beric

Dans : ASSE.

Afin de privilégier la progression des jeunes, Claude Puel espère plusieurs départs cet hiver. A en croire le dirigeant David Wantier, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne devrait être servi.

Sans compétition européenne, le calendrier de l’AS Saint-Etienne va s’alléger en deuxième partie de saison. Claude Puel aura donc moins de matchs à disputer, et donc moins de joueurs à solliciter. C’est pourquoi le coach des Verts attend une dizaine de départs cet hiver, lui qui souhaite faciliter l’intégration des jeunes dans l’effectif professionnel. Mais pour le moment, les offres sont rares, ce qui n’a pas l’air d’inquiéter David Wantier. « On sait que le mercato d’hiver n’est pas la période la plus simple, a expliqué le responsable de la cellule recrutement de l’ASSE, dans des propos relayés par Le Progrès. La plupart des clubs ont validé leur budget et il faut débloquer des fonds pour investir. »

En ce qui concerne Saint-Etienne, recruter n’est pas la priorité. Le club stéphanois reste focalisé sur l’opération dégraissage avant une ou plusieurs éventuelles signatures. « Mais on n'envoie personne dehors », a précisé David Wantier, qui s’attend quand même à des départs à partir de la semaine prochaine. « Pour l’instant, on en est au stade des discussions », a confié le dirigeant, sans parler du cas Robert Beric. En effet, l’attaquant de 28 ans va bien rejoindre le Chicago Fire en Major League Soccer. Nos confrères d’Eurosport confirment son transfert imminent ainsi qu’un dîner d’au revoir avec ses coéquipiers ce jeudi soir, avant son départ pour le continent américain vendredi.