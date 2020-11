ASSE : Saint-Etienne cherche d'urgence un investisseur

Dans : ASSE.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont parfois pensé à trouver un repreneur, mais cette idée avait été repoussée par les deux propriétaires de l'AS Saint-Etienne. Encore longtemps ?

Le duo présidentiel de l’ASSE a eu des positions fluctuantes concernant la reprise des Verts. On se souvient notamment de la vraie fausse vente à un investisseur américain au printemps 2018, l’AS Saint-Etienne ouvrant des négociations exclusives avec Peak6, avant finalement de les refermer deux mois plus tard sans aboutir à un accord. Depuis, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont fermé la porte à une vente de l’ASSE, mais c’était évidemment avant les événements actuels, à savoir l’échec du contrat Mediapro et le crise du Covid. Cela peut-il relancer les discussions pour la venue d’un investisseur à Saint-Etienne ? A cette question, Romain Molina répond que oui.

Pour le journaliste, Caïazzo et Romeyer se sont remis en quête d’un financier, et les deux présidents ont cette fois un appétit moins féroce. « Les dirigeants de Saint-Etienne recherchent toujours activement un nouvel investisseur, mais les prix demandés sont désormais plus bas que les demandes délirantes des dernières années. Ce ne sont pas les seuls propriétaires en France à chercher de l’argent frais... », précise, via Twitter, Romain Molina. Pour l'instant, du côté de Geoffroy-Guichard on n'a pas encore répondu à cette annonce du journaliste, lequel semble être certain que l'AS Saint-Etienne doit inévitablement trouver cet investisseur très attendu à cet instant de la saison.