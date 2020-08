ASSE : Sacré Ruffier, et maintenant une affaire de masque !

Dans : ASSE.

L’ASSE n’épargne pas Stéphane Ruffier malgré sa mise à l’écart du groupe. Le gardien a reçu un avertissement de ses dirigeants sur le port du masque. Explications.

Stéphane Ruffier (33 ans) vit une période compliquée. Le Stéphanois a vu son remplaçant de longue date, Jessy Moulin, lui passer devant dans la hiérarchie des gardiens. Celui qui était titulaire chez les Verts depuis son arrivée en 2011, a refusé de suppléer Moulin, ce qui a poussé Puel à l’écarter du groupe professionnel cette saison. Et ce n’est pas ce nouveau différend qui va venir calmer les tensions entre les deux parties. L’Équipe explique que l’ex-international français (3 sélections) a reçu en fin de semaine dernière une lettre recommandée de ses dirigeants pour le rappeler à l’ordre. L’ancien Monégasque a été aperçu avec le masque baissé, voire retiré, sur le parking réservé aux joueurs au centre sportif Robert-Herbin.

Un comportement que sa hiérarchie ne laisse pas passer. Signé par Xavier Thuilot, le directeur général des services de l'ASSE, ce courrier vise à rappeler au portier le respect des règles sanitaires dans les enceintes du club. Si l’on peut penser que le club du Forez a pour mission de s’acharner sur son ancien titulaire, ses dirigeants réfutent cette accusation et se défendent en soulignant qu’il n’est pas le seul joueur à avoir reçu cette lettre. « Tous les multirécidivistes en ont reçu une », informe un cadre du club. Le torchon brûle entre les Verts et Stéphane Ruffier. A un an du terme de son contrat, le trentenaire doit se résoudre à trouver un nouveau challenge. Dans le cas contraire, il pourra faire une croix sur la compétition cette saison.