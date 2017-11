ASSE : Sablé-Gasset, Sainté finira par se faire pincer

Dans : ASSE, Ligue 1.

Nommé entraîneur de l’AS Saint-Etienne la semaine dernière, Julien Sablé ne possède pas le BEPF nécessaire pour travailler en Ligue 1.

De son côté, Jean-Louis Gasset, arrivé mercredi aux côtés de Sablé, est bien qualifié pour entraîner dans l’élite. Autant dire que sa venue ressemble à une combine du club stéphanois pour éviter de payer l’amende de 25 000 euros par match. D’autant que l’ASSE n’a pas été claire sur la hiérarchie établie entre les deux techniciens. Mais à en croire le journaliste de Canal+ David Berger, cette situation ne pourra pas durer.

« Je pense que l'idée des dirigeants a été d'épauler Julien Sablé et de lui mettre quelqu'un qui a de l'expérience à ses côtés, et qui a le diplôme requis pour entraîner, a estimé notre confrère. Au final, c'est Jean-Louis Gasset. Alors soit c'est une méconnaissance totale du règlement, on le prend et on se dit qu'on oublie tout. Sauf qu'après, il y a une histoire de règlement : l'UNECATEF, la commission fédérale des statuts d'entraîneur qui va se saisir de l'affaire. »

Gasset n°1 ?

« Ils vont se pencher sur comment cela se passe au quotidien. Ils vont aller à l'entraînement, voir qui est le numéro 1 sur la feuille de match, a-t-il prévenu. On peut tricher, mais de moins en moins. Avant, on pouvait y arriver mais aujourd'hui, c'est impossible. Ou alors en réalité, tout est clair et son statut c'est entraîneur principal avec un salaire à 17 000€ moyen et Julien Sablé est son adjoint. Mais dans ce cas-là, il faudra le dire. » A priori, Sablé n’a pas signé pour devenir numéro 2.