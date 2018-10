ASSE : Sa recrue ne montre rien, Gasset passe aux menaces

Dans : ASSE, Ligue 1.

Grâce au mercato réalisé cet été, l’AS Saint-Etienne possède un des meilleurs secteurs offensifs de Ligue 1. En tout cas sur le papier.

Car sur le terrain, les Verts ont encore du mal à se trouver. Si le début de saison de Wahbi Khazri donne satisfaction, ceux de Rémy Cabella et de Yannis Salibur déçoivent. Et Jean-Louis Gasset ne se gêne pas pour le souligner. Invité à commenter les prestations de l’ancien Guingampais, l’entraîneur stéphanois n’a pas été tendre sur l’ailier seulement auteur d’un but sous ses nouvelles couleurs.

« Je veux que tous les joueurs offensifs marquent des buts. J’aime qu’ils passent la barre des dix buts. Ça fait partie de leur métier. Yannis est cyclique : il a été bon contre Monaco, alors qu’à Lille, comme pas mal de joueurs, il a traversé la rencontre, a critiqué le technicien. Quand on est nouveau, il faut amener un plus. J’attends de lui des dribbles, des frappes de loin, des coups-francs. J’en attends plus. Physiquement, il avait perdu un peu le rythme. »

Gasset a d’autres solutions

Si Salibur ne réagit pas, Gasset n’hésitera pas à privilégier d’autres joueurs. « Nordin, lui, arrive. Et il est de mieux en mieux. La concurrence est grande, j’ai pas mal de solutions. Chacun a sa chance, a prévenu Gasset. De temps en temps, je tente un coup de poker, qui réussit ou non. Mais, si je donne la chance à un joueur qui marque trois buts, il jouera le match d’après. C’est une évidence. » Nul doute que le néo-Stéphanois comprendra le message.