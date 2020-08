ASSE : Ruffier refuse les offres par dizaines, Sainté peut pleurer

Dans : ASSE.

En froid avec Claude Puel depuis des mois, Stéphane Ruffier a atteint un point de non-retour à l’AS Saint-Etienne.

Après avoir failli être licencié pour un retard à l’entrainement, le portier stéphanois a appris de la bouche de son entraineur qu’il n’avait aucune chance de jouer cette saison sous le maillot vert. L’ancien monégasque ne fait en effet plus partie des trois gardiens de l’équipe première, et prend donc le risque de rester un an sans jouer. Pour le moment, cela ne fait pas broncher Stéphane Ruffier, qui ne se voit pas quitter le Forez. Journaliste spécialisé sur les transferts et proche du gardien de l’ASSE, Manu Lonjon a fait savoir que celui qui fut le dernier rempart de Saint-Etienne pendant une décennie avait déjà refusé de nombreuses offres.

« Ruffier a refusé, sans exagérer, au moins une douzaine d'offres depuis 2 mois. En Turquie, il n'y a pas que le Galatasaray qu'il a refusé, il y a le Besiktas aussi. Eindhoven. lui a fait une offre également, Montpellier aussi. Est ce que c'est crédible qu'il parte en Turquie ? Honnêtement, non », a livré le journaliste. Une information qui ne satisfait clairement pas les Verts, qui rêveraient de voir un club trouver un accord avec Ruffier pour un transfert. Et nul besoin de préciser que l’ASSE ne demanderait pas grand chose pour se séparer de son gardien, qui est plus un poids qu’autre chose actuellement, dans le vestiaire comme sur le plan financier. Mais visiblement, l’ancien numéro 3 de l’équipe de France n’est pas pressé de partir. Mais le marché des transferts est encore long, et les mois sans jouer peuvent finir par peser.