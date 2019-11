ASSE : Ruffier peut signer n'importe où au mercato

Dans : ASSE.

En disputant contre Montpellier son 304e match avec Saint-Etienne en Ligue 1, Stéphane Ruffier a dépassé la légende Ivan Curkovic. Un tel bilan force le respect…

Des observateurs et des supporters bien-sûr… mais également du Bosnien lui-même. Interrogé par France Bleu Loire, l’ancien gardien mythique de l’AS Saint-Etienne a rendu un vibrant hommage à Stéphane Ruffier, lequel a atteint un tel niveau qu’il pourrait jouer dans n’importe quel championnat selon lui. Un éventuel départ que l'ASSE n’espère évidemment pas, alors que Stéphane Ruffier est encore sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2021.

« Est-ce que quitter Saint-Etienne permettrait à Stéphane Ruffier de se révéler encore plus ? Je ne sais pas. Là encore, je me retrouve dans Stéphane. Quand je suis arrivé ici, vous savez, j'avais déjà une solide réputation. Quand on est bien quelque part, il est difficile de choisir où aller, probablement que Stéphane se sent très bien à Saint-Etienne. Ici, il a tout, une ville agréable, un club derrière lui, le public et en plus il est performant. Saint-Etienne pour moi a été une ville exceptionnelle, si Stéphane est encore là c'est sans doute parce que c'est le cas pour lui aussi. Maintenant, il a derrière lui beaucoup d'expérience et il rentre dans le meilleur âge pour un gardien... Il peut choisir n'importe quelle destination, Espagne, Angleterre, Italie. Beaucoup de questions se posent lors d'un départ, mais il a le talent pour s'imposer partout » a affirmé la légende stéphanoise, persuadée que Ruffier a le talent pour signer où il le souhaite au mercato. Reste à voir s’il en ressent le besoin…