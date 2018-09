ASSE : Ruffier peut dire merci aux Verts, et il l’a fait

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraineur de Saint-Etienne, après la victoire 2-1 face à Caen et la remontée au score suite à la faute de main de Stéphane Ruffier en première période : « Ruffier ? C'est rien. Le nombre de fois où on lui a dit merci... Il a remercié ses partenaires à la fin d'avoir rattrapé une bourde comme celle-là. Pas besoin de lui remontrer les images, il sait. On a douté un petit peu car le jour où l'on fait des erreurs comme celle-là, ce qui est rarissime pour Ruff’, ça engage mal le match. L'équipe mettait de la bonne volonté, on cherchait à jouer, on s'est procuré des situations. Les joueurs n'ont pas été abattus, il fallait continuer à jouer et passer la vitesse supérieure. Nous avons frappé le poteau, marqué deux buts et en plus on a retrouvé notre public, c'est une belle soirée ».