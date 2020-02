ASSE : Ruffier est bien à l'entraînement avant le derby

Dans : ASSE.

Malgré l'énorme polémique initiée par son agent, Stéphane Ruffier participe à l'entraînement collectif ce mercredi avant le match OL-ASSE de dimanche prochaine.

Mardi, à l’heure de la reprise de l’entraînement à l’Etrat, Stéphane Ruffier n’était pas apparu sur le terrain, pas plus que Jessy Moulin, les deux gardiens de but de l’AS Saint-Etienne étant en salle pour travailler de manière individuelle. Mais 24 heures plus tard, comme si de rien n’était Stéphane Ruffier était présent pour la séance collective dirigée par le grand « ami » de son représentant, Claude Puel.

Le portier de l’ASSE, furieux d’avoir cédé sa place de numéro 1 lors du match contre Reims, était en compagnie des autres gardiens des Verts, et ils ont travaillé sous les ordres de Fabrice Grange, le coach habituel des gardiens de but de l’AS Saint-Etienne. A priori, Jessy Moulin devrait être titulaire dimanche soir au Groupama Stadium sauf nouveau coup de théâtre signé Claude Puel. A noter qu'à la fin de la séance, Stéphane Ruffier est apparu souriant et a pris le temps des signer des autographes, preuve qu'il n'a pas décidé de partir vers un clash sans fin avec les Verts.