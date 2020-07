ASSE : Ruffier avec la réserve jusqu'à ce qu'il parte ?

Dans : ASSE.

A un an de la fin de son contrat avec l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier est clairement mis à l'écart par Claude Puel.

Entre l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier l’heure n’est pas à la réconciliation. C’est une évidence, le clash entre Claude Puel et celui qui était début 2020 l’inamovible gardien de but des Verts a laissé une plaie béante, les propos de l’agent de Stéphane Ruffier en février dernier ayant évidemment ulcéré le technicien stéphanois. Ce dernier a donc mis les choses au point dès la reprise de l’entraînement, en 2020-2021, et pour la finale de la Coupe de France, Jessy Moulin sera bien le gardien de numéro 1 de l’ASSE, Stéphan Ruffier, qui entame sa dernière contrat étant renvoyé définitivement sur le banc de touche. Pas de quoi faire tousser Ruffier qui a décidé qu’il allait finir son contrat à Saint-Etienne, ce qui est forcément un choix dur à avaler pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo compte tenu du salaire du portier (180.000 euros par mois en brut).

Mais si l’on en croit Manu Lonjon, très proche de Stéphane Ruffier, Claude Puel a été encore plus vexant avec le gardien de but de 33 ans en l’envoyant s’entraîner avec l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne qui évolue en N3. Le journaliste précise cependant que pour l’instant il ne sait pas si cette décision de l’entraîneur stéphanois est définitive, ou s’il s’agit juste d’un choix temporaire dans la perspective de la finale de la Coupe de France. En attendant, cela ressemble quand même à une sanction de plus contre Stéphane Ruffier afin d'essayer de le faire changer d'avis sur la suite de sa carrière chez les Verts. Il n'est pas certain que Ruffier, au caractère bien trempé, cède et demande son bon de sortie.