ASSE : Ruffier à Bordeaux, la piste s'écroule

Dans : ASSE.

Stéphane Ruffier sera probablement licencié par l'AS Saint-Etienne mercredi prochain. Mais le gardien de but ne restera pas sans rien faire.

Sauf énorme retournement de situation, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonceront mercredi à Stéphane Ruffier qu’il est licencié par l’AS Saint-Etienne pour faute grave. La méthode avait déjà été utilisée par les dirigeants de l’ASSE l’an dernier contre Ghislain Printant, et si elle permet de ne pas continuer à verser un salaire, elle n’empêchera pas tout le monde de se retrouver plus tard devant les Prud’hommes. Pour le gardien de but de 33 ans, ce sera la fin d’une longue aventure sous le maillot des Verts, mais on voit mal Stéphane Ruffier prendre sa retraite après ce fiasco. Des rumeurs ont fait du portier de l’ASSE un possible candidat pour Montpellier, mais ces derniers jours c’est surtout du côté de Bordeaux que le nom de Ruffier est chuchoté. D’autant plus que Benoît Costil aurait demandé lui un bon de sortie.

Proche de Stéphane Ruffier, Manu Lonjon a balayé cette hypothèse d’un revers de la main. « Stéphane Ruffier est à Saint-Etienne, il n'est pas encore viré même si ça va être le cas, mais Bordeaux a un gardien. Il y a une rumeur qui court comme quoi Benoît Costil voudrait partir et aussitôt on dit que Stéphane Ruffier arriverait, car c'est de la simplicité. Mais non, je peux vous dire que ce n'est pas du tout dans l'air du temps », a expliqué Manu Lonjon lors de son émission sur Twitch.