ASSE : Romeyer remis à sa place par Caïazzo, ça pique !

Dans : ASSE.

Coprésident de l'ASSE, Bernard Caïazzo a clairement fait comprendre à Roland Romeyer qu'il devait rester à sa place et ne pas s'immiscer dans les choix de Claude Puel.

Il y a eu un joli coup de chaud la semaine passée du côté de l’AS Saint-Étienne, L’Equipe affirmant que Claude Puel avait clairement mis son poste en jeu si Roland Romeyer continuait à se mêler de ses décisions. Les Verts avaient alors rapidement apporté un démenti à cet article du média sportif, balayant d’un revers de la main un éventuel problème interne entre l’un des deux présidents de l’ASSE et le technicien arrivé à l’automne dernier à la place de Ghislain Printant. Mais ce lundi, se confiant à France Bleu Loire, Bernard Caïazzo, l’alter ego de Roland Romeyer, rappelle à ce dernier qu’il doit rester à sa place.

Une déclaration qui va évidemment dans le sens de Claude Puel et qui confirme que ça chauffe du côté de l’Etrat. « C'est normal de devoir rendre des comptes à Roland Romeyer. Mais il ne faut pas faire le job à la place de Claude Puel ou Xavier Thuillot. Il faut une charte de fonctionnement, mais il n'y a pas de problème de fond. Roland cherche à faire du mieux possible. Même si parfois il est un peu interventionniste. Mais Claude Puel, c'est un patron. Il sait que ce sera difficile, mais il est motivé. C'est à lui de tout gérer, le recrutement, la formation », a rappelé Bernard Caïazzo, qui en cette période compliquée pour le football français veut jouer en même temps le rôle de sauveur de la Ligue 1 et de grand pacificateur de l’AS Saint-Étienne.