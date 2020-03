ASSE : Romeyer et Caïazzo sont nuls, Lions les griffe !

Dans : ASSE.

Après la défaite de l'AS Saint-Etienne dans le derby à Lyon, Romeyer et Caïazzo sont au coeur des critiques. Les deux présidents des Verts dérouillent.

Si Claude Puel et ses joueurs ont été les cibles de virulentes critiques après le match à Lyon, la première période des Verts ayant été calamiteuse, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’échappent pas aux quolibets. Grand observateur de l’AS Saint-Etienne, Bernard Lions estime que les deux co-présidents ont une lourde responsabilité dans le situation actuelle des Verts. Et le journaliste ne masque pas sa désolation devant les choix du duo qui est aux commandes de l’ASSE.

« Claude Puel est-il le principal responsable de la situation des Verts ? Non, mais il a une responsabilité objective, forcément. Depuis le 6 octobre, date du dernier derby quand il a repris le club, les Stéphanois étaient derniers de Ligue 1 et après le match retour contre Lyon ils sont 16es à deux points de la zone de relégation. Cela veut dire qu’en cinq mois, il n’y a pas grand-chose qui a changé entre Claude Puel et Ghislain Printant (…) Il faut aussi se poser la question des choix des dirigeants. Ils ont géré l’après-Galtier de manière incroyable en prenant des entraîneur dont le profil est totalement différent. Oscar Garcia qui ne connaissait pas la L1, Sablé qui était inexpérimenté, Gasset et Printant étaient paternalistes et là ils ont pris Puel qui est rigide et pas forcément adapté à l’effectif. Les deux présidents ont fait tout et n’importe quoi en matière de management », a lancé, sur la chaîne de son média, un Bernard Lions consterné et inquiet pour l’AS Saint-Etienne, et il y a de quoi.