ASSE : Romeyer et Caïazzo accusés d'avoir fait foirer la vente du club !

Alors que tout semblait bien engagé, Peak 6 ne deviendra finalement pas le propriétaire de l’AS Saint-Etienne dans les prochaines semaines. Une « vente ratée » qui ressemble à un gros fiasco pour les Verts. Mais à qui la faute ? Dans les colonnes du Figaro, Polo Breitner a donné son sentiment sur cette affaire. Et selon le spécialiste de la Bundesliga, fin connaisseur du modèle économique allemand, il est évident que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont les responsables de cet échec cuisant.

« Je constate l’invraisemblable : les diktats du vendeur. Garder Gasset, la surface financière pour rester dans le Top 5... c’est comme si vous vendiez votre maison puis vous annoncez que « finalement, je reste installé au premier et puis si vous pouviez aussi garder la broderie, ce serait sympa, c’est un souvenir de ma grand-mère ». En face, évidemment, les Américains ne connaissent pas le « business » et sont des peintres ; je rajoute que L'Equipe, sur son site a fait un sondage et qu’il est loin d’être favorable aux propriétaires actuels. Cette « vente manquée » va irrémédiablement laisser des traces car elle a des allures de petit boutiquier beurre œuf fromage » explique Polo Breitner, pas tendre avec ceux qu’il appelle volontairement « les vendeurs » en prenant le soin de ne citer aucun nom…