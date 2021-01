ASSE : Romeyer-Caïazzo out, les supporters attaquent !

Dans : ASSE.

À travers un communiqué, les supporters stéphanois ont poussé un énorme coup de gueule contre la direction de l'ASSE sur un ton très agressif.

La situation à l'AS Saint-Etienne est critique. Actuellement 16e de Ligue 1, les Verts s'attendent à batailler jusqu'à la fin de saison pour rester dans l'élite. Au-delà du sportif, la crise économique provoquée par le Covid-19 mais également par l'imbroglio autour des droits TV mettent l'ASSE dans une situation très délicate d'un point de vue financier. Selon Daniel Riolo, le club pourrait même être incapable de terminer la saison. Dans un climat tendu, les supporters se sont retrouvés à Saint-Etienne pour le départ des joueurs avant le match à Strasbourg, en profitant pour afficher des banderoles à charge contre leur direction. S'ils soutiennent Claude Puel ainsi que les joueurs, les fans des Verts ont publié un long communiqué sur Twitter dans lequel ils poussent un coup de gueule contre leurs deux Présidents : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Et la charge est très brutale.

« On a souvent entendu dire par Bernard Caiazzo que Roland Romeyer mourra au club. C’est faux, il mourra AVEC le club. Depuis quelques années, différents investisseurs ont été intéressés par le rachat intégral de notre club et ils continuent de se heurter à un obstacle : les demandes extravagantes de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Quel investisseur serait assez fou pour acheter plus de cinquante millions d’euros, 88 % d’un club, chaque année déficitaire ? Quel investisseur serait assez fou pour n’acheter qu’une partie du club en laissant en place la direction actuelle ? Aujourd’hui, l’ASSE est devenue le joujou de deux hommes d’affaires dans leur lutte d’ego. Aucun d’entre eux ne lâchera, quitte à envoyer notre club dans la tombe. Ils se permettent donc de jouer avec le destin de dizaines de salariés, mais également de toute une ville qui a besoin de son club pour rayonner. Le combat que nous débutons ce jour ne prendra fin qu’au moment où Bernard Caiazzo et Roland Romeyer seront définitivement un mauvais souvenir pour l’AS Saint-Étienne. Cette lutte est nécessaire, elle doit être menée de manière digne, quotidienne et chaque amoureux du club y a sa place.» a notamment écrit le groupe de supporters, qui semblent donc réclamer un changement à la tête du club. D'autant plus que dans le même message, les fans de l'ASSE stigmatisent violemment Bernard Caïazzo qui, selon eux, est désormais installé à Dubaï et ne vit que de loin les difficultés des Verts.