ASSE : Rocheteau scandalisé par les critiques envers Théophile-Catherine

Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes.

S'il n'a été qu'averti dimanche dernier pour son geste sur Ismaïla Sarr, Kévin Théophile-Catherine devra tout de même répondre des faits devant la commission de discipline de la LFP, laquelle a décidé de convoquer le défenseur de l'AS Saint-Etienne. Mais pour Dominique Rocheteau, si le joueur de l'ASSE est fautif, il ne faudrait tout de même pas que Théophile-Catherine fasse l'objet d'un lynchage permanent.

Pour l'Ange Vert, désormais dirigeant de l'ASSE, trop c'est trop. « La blessure d’Ismaïla Sarr nous a affectés comme elle a affecté Kévin Théophile-Catherine. Le geste de notre joueur est malheureux mais il ne doit pas donner lieu à un déchaînement de haine et à un traitement médiatique injuste, ce qui est pourtant le cas. Bien évidemment, l’intention de Kévin n’était pas de blesser son adversaire. D’ailleurs, il l’a appelé dès le lendemain du match pour prendre de ses nouvelles et s’excuser. Kévin est un joueur loyal qui n’a jamais été expulsé depuis le début de sa carrière. Il faut le souligner car une telle situation est rare pour un défenseur aussi bon dans les duels. La saison dernière, Kévin Monnet-Paquet a lui également été victime d’une grave blessure à une cheville face au Stade Rennais. Le Rennais qui a commis la faute n’a été ni sanctionné, ni violemment critiqué par les médias », s'énerve Dominique Rocheteau, qui voit là un traitement spécifique et illogique appliqué au joueur de l'AS Saint-Etienne. Pour mémoire, Ismaïla Sarr sera absent plusieurs mois suite à ce geste du défenseur de l'ASSE.