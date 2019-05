ASSE : Rocheteau ne quittera pas totalement Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

La semaine passée, dans la foulée de la qualification de l'AS Saint-Etienne pour l'Europa League, et avant même que Jean-Louis Gasset n'officialise son départ des Verts, Dominique Rocheteau annonçait qu'il renonçait à son poste de directeur sportif de l'ASSE afin de prendre une retraite bien méritée. Même si l'Ange Vert a vidé son bureau de l'Etrat, il a tout de même précisé ce lundi dans Le Progrès qu'il ne coupait pas totalement les ponts avec le club qui a fait sa légende. Car entre Dominique Rocheteau et l'AS Saint-Etienne il y a un lien indéfectible.

Et le désormais ancien directeur sportif de l'ASSE d'en dire un peu plus. « Je vais rester en contact avec l’ASSE. Je ne sais pas comment cela va se passer. Cela s’est passé rapidement avec Roland, on a parlé, dans l’émotion quand même car il était surpris. On se reverra car il s’est passé beaucoup de choses cette semaine. Je vais rester à Saint-Etienne, je passerai de temps en temps au club. Je ne pars pas définitivement. Je resterai ambassadeur du club, j’irai voir des matches. Ça sera toujours mon club à vie », a reconnu Dominique Rocheteau, qui ne sera jamais très loin de Geoffroy-Guichard les soirs où l'AS Saint-Etienne évoluera dans le Chaudron.