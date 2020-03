ASSE : Riolo effaré par Boudebouz à Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Auteur du but de la qualification en finale de la Coupe de France pour Saint-Etienne contre Rennes jeudi soir, Ryad Boudebouz a enchaîné avec une passe décisive face à Bordeaux en Ligue 1.

Titulaire dans le couloir droit de l’attaque stéphanoise contre l’équipe de Paulo Sousa à Geoffroy-Guichard, l’ancien milieu offensif de Sochaux a livré une belle prestation. Auteur d’une passe décisive inspirée pour Denis Bouanga sur le but de l’égalisation de l’ASSE, l’Algérien semble enfin donné la pleine mesure de son talent dans le Forez. Il était temps, six mois après et alors qu’il n’a marqué que 2 buts et délivré 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a d’ailleurs pointé du doigt l’irrégularité de ce joueur dont la technique ne fait pourtant aucun doute pour les observateurs de la Ligue 1.

« Saint-Etienne méritait mieux, ils doivent gagner le match car ils sont menés contre le cours du jeu par un Bordeaux d’une pauvreté absolu. L’équipe n’est pas en pleine confiance même si jeudi soir, ils se sont tapés un bon kiffe. Mais c'est eux qui ont pris des initiatives et qui méritaient de gagner. En revanche, il y a des profils de joueurs qui me sidèrent. Boudebouz, il n’existe pas pendant six mois et là en trois jours, il met le but décisif en coupe et il fait un gros match contre Bordeaux. Techniquement, on a toujours su qu’il était bon. Mais pourquoi il ne joue pas plus souvent comme ça, c’est quoi le problème ? Contre Bordeaux, il a bien joué et dès qu’il joue à fond, ça devient brillant, dans les passes, dans les orientations de jeu, etc. Mais pourquoi 80 % du temps, il ne s’implique pas plus ? » s’est interrogé Daniel Riolo, pour qui un Ryad Boudebouz régulier donnerait assurément un autre visage à l’attaque de l’ASSE.