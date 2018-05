ASSE : Révélations XXL sur les raisons du clash ASSE-PEAK6

Dans : ASSE, Ligue 1.

On commence à en savoir un peu plus sur les raisons qui ont poussé l'AS Saint-Etienne à ne pas aller plus loin dans les discussions avec PEAK6, candidat à la reprise des Verts. Car ce dimanche, Le Progrès apporte des détails sur les ultimes jours de négociations. Et il semble bien que c'est du côté américain que l'on a subitement pris conscience que racheter l'ASSE n'était peut-être pas une si bonne affaire que cela.

Le quotidien régional, bien informé sur les coulisses des discussions, livre sa version des faits. « Ce sont les actionnaires qui auraient bloqué le processus du rachat du club. C’est le raisonnement tenu par Stéphane Tessier, ancien directeur du club stéphanois. « Dans le monde des fonds d’investissement, il y a des intermédiaires qui vont trouver un deal avec un vendeur. C’est ce qu’a fait Jérôme de Bontin. L’affaire est ensuite présentée aux actionnaires ». Ce serait donc ces derniers qui devant l’incertitude du placement auraient revu leur investissement à la baisse. Une autre source, du côté de Monaco, rapporte que les avocats du fonds ont, dès le début de la semaine conseillé de ne pas acheter. Des partenaires du groupe auraient reculé après avoir compris que l’ASSE ne terminerait pas 5e ce qui lui aurait ouvert les portes de la Ligue Europa avec une vingtaine de millions à la clé », précise notre confrère. Et effectivement, du côté de l'AS Saint-Etienne, on a rapidement fait savoir que PEAK6 avait fait une offre nettement à la baisse, ce qui n'était plus du tout acceptable pour les dirigeants des Verts. A priori, la porte n'est pas fermée à un autre investisseur, mais cette fois l'ASSE évitera probablement de s'emballer.