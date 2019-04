ASSE : Retenez Gasset ou je m’en vais, M’Vila est cash

Dans : ASSE, Mercato.

Sous contrat jusqu’en 2022, Yann M’Vila ignore s’il restera à l’AS Saint-Etienne pour la saison prochaine.

Le milieu de 28 ans se plaît chez les Verts et ne serait pas contre s’installer durablement dans le Forez. Du moins à condition que Jean-Louis Gasset soit conservé. « La décision du coach sera déterminante », a confié M’Vila, dont l’entraîneur en fin de contrat possède une clause pour une année supplémentaire si l’ASSE termine dans le Top 8 en championnat. Rien d’insurmontable pour Sainté, qui devra attendre le choix du technicien. En attendant, l’international français se verrait bien disputer une coupe d’Europe à Geoffroy-Guichard.

« Beaucoup d’entre nous pensent à l'Europa League. Moi aussi j’aimerais faire une coupe d’Europe avec Saint-Etienne, c’est un club qui le mérite. Quand on voit nos supporters en championnat, ça serait kiffant de voir l’ambiance qu’il y aurait en Europa League, a imaginé M’Vila. Je rêve aussi de jouer la Ligue des Champions, mes coéquipiers le savent mais ils ne le vivent pas comme une pression. C’est une compétition qui fait rêver tous les joueurs mais j’ai le temps. Je n’ai que 28 ans et je me plais à Saint-Etienne. Je suis heureux ici. » Mais seulement avec Gasset, l’homme qui l’avait attiré en janvier 2018.