ASSE : Renfort à 2ME, il jure de corriger ses erreurs

Dans : ASSE, Ligue 1.

Désormais préféré à Mathieu Debuchy, Sergi Palencia veut mériter la confiance de Claude Puel et de l'AS Saint-Etienne.

Prêté la saison passée à Bordeaux, Sergi Palencia a rejoint l’AS Saint-Etienne lors du dernier mercato, le défenseur de 23 ans formé au FC Barcelone quittant le Barça pour un montant estimé à 2ME. Et visiblement Claude Puel compte sur Palencia, même s’il n’était pas encore coach des Verts lorsque ce dernier a rejoint le Forez. L’entraîneur de l’ASSE sait que le défenseur espagnol est capable d’apporter beaucoup à ses coéquipiers, et c’est pour cela qu’il a clairement pris la place de Mathieu Debuchy.

Mais de son côté, et comme il le confie dans Le Progrès, Sergi Palencia pense pouvoir faire beaucoup mieux pour l’AS Saint-Etienne. « Piston, c’est un poste où il ne faut pas faire d’efforts inutiles. On doit être très concentré. Plus on va jouer ensemble, plus on aura les bons automatismes. C’est une question d’habitude, mais je n’ai pas été très bon sur les centres. Disons que c’était assez moyen. Je n’ai pas adressé de bons centres mais j’étais au moins dans la zone où je pouvais centrer. C’est là où l’équipe a besoin de moi. La prochaine fois, je serai plus précis. C’est une chose que je dois améliorer. Je vais m’entraîner toute cette semaine là-dessus », a expliqué le défenseur de l’AS Saint-Etienne, qui va donc s’appliquer afin de rectifier ce petit défaut qu’il a identifié dans son jeu sans avoir besoin qu’on lui dise. Belle lucidité pour Sergi Palencia.