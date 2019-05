ASSE : Rendez-vous le 24 mai, Gasset promet de tout dire

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que l’AS Saint-Etienne joue gros dans le sprint final en Ligue 1, l’avenir de Jean-Louis Gasset continue à faire couler beaucoup d’encre.

La semaine dernière, les Verts ont probablement dit adieu au podium et à la Ligue des Champions en perdant contre Montpellier. Mais qu’importe puisque Sainté vise avant tout la quatrième place, synonyme de qualification pour l’Europa League. Actuellement au pied du podium, avec quatre points d’avance sur le MHSC, l’ASSE validera sa position en cas de victoire contre Nice samedi dans le Chaudron. Sauf qu'en ce moment, le futur toujours aussi incertain de Jean-Louis Gasset occupe tout l'espace médiatique ou presque. Concentré sur ce match décisif, l'entraineur des Verts assure qu'il parlera librement dès la fin de la saison, la semaine prochaine.

« Mon dernier match à Geoffroy-Guichard ? Ce n'est pas ma pensée du moment. Je veux amener le club en Coupe d'Europe, qui est son ADN. Ce qui est primordial, c'est qu'on finisse quatrième. J'attends le 38e épisode pour dire ce qu'on va faire ensemble. Ma décision ? Non. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je vous parle de gagner un match et de valider l'Europe et vous, vous êtes encore à côté de la plaque. Une fois l'objectif atteint, on parlera de ce que vous voulez. Mais venez pas nous polluer, les joueurs et moi, sur ce qu'on va faire la saison prochaine. Bien sûr que j'ai de l'ambition. Mais c'est chaque chose en son temps. Je tiens le même discours dans le vestiaire à mes joueurs. On a notre destin entre nos mains. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éparpiller, mais enfoncer le clou », a expliqué, en conférence de presse, Gasset, qui rêve donc de fêter le retour de son équipe en Coupe d’Europe dès ce week-end. Histoire de boucler la boucle de la meilleure des façons après un an et demi à la tête de l’ASSE ? Réponse dans le dernier épisode...