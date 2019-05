ASSE : Regarder OM-OL ? Gasset n’a pas de temps à perdre

Dans : ASSE, OL, OM, Ligue 1.

Lancée à la poursuite de l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne, quatrième de Ligue 1, a été freinée dans son élan vendredi.

Après quatre victoires consécutives, les Verts ont été battus à domicile par Montpellier (0-1). Une double déception puisque le club stéphanois laisse son adversaire du soir revenir à quatre points. Tandis que le rival rhodanien, troisième, aura l’opportunité de créer le même écart en cas de victoire au Vélodrome dimanche soir. Ce choc des Olympiques a donc un intérêt pour Jean-Louis Gasset, qui a pourtant décidé de zapper la rencontre.

« Si je vais suivre OM-OL ? Je vais surtout réfléchir à l’équipe que je vais devoir aligner contre Nice la semaine prochaine, a répondu l’entraîneur de l’ASSE. L’équipe sera handicapée à cause des suspensions de Rémy Cabella, Wahbi Khazri et Mathieu Debuchy, ce sera dur à gérer mais on essaiera d’apporter la même ferveur. Il ne faut pas que le public perde espoir. » Et pour ceux qui se posent la question, Gasset ne sera « supporter de personne » pour le dernier match de la 36e journée.