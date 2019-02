ASSE : Regarder la C1 à la télé, Perrin s’en contente largement

Dans : ASSE, Ligue 1.

Quatrième de Ligue 1 après la 26e journée, l’AS Saint-Etienne est idéalement placée dans la course aux places européennes.

Les Verts peuvent même prétendre à une place sur le podium, la troisième place occupée par l’Olympique Lyonnais n’étant qu’à trois longueurs. Alors pourquoi ne pas se montrer ambitieux ? Si les supporters stéphanois regardent volontiers vers le haut, avec une possible participation à la prestigieuse Ligue des Champions, les coéquipiers de Loïc Perrin sont beaucoup plus prudents dans leurs déclarations.

« Je pense qu'il ne faut pas être trop confiant, mais pas trop craintif non plus, a confié le défenseur central sur RMC. On a tout à gagner. En début de saison ce n’était pas forcément prévu, mais il faut toujours avoir de l'ambition, celle d'aller le plus haut possible. La Ligue des Champions, ça fait rêver mais c'est compliqué de s'y qualifier, il y a beaucoup de concurrence, il y a des clubs qui ont plus d'ambitions que nous. »

L'ASSE n'a jamais visé le podium

« Mais il faut profiter de ces bons moments pour essayer de créer un exploit, et si on n'y arrive pas, ce ne sera pas dramatique, a-t-il tempéré. (...) La Ligue des Champions, cela n'a jamais été l'objectif du club, ce serait vraiment un plus et quelque chose d'extraordinaire. » Si l'ASSE n'est pas obsédée par le podium, son prochain adversaire dimanche soir, l'Olympique de Marseille, serait ravi de lui passer devant au classement.