ASSE : Quel Boudebouz a signé chez les Verts ? Il pose la question

On l'a appris ce samedi après-midi, Ryad Boudebouz s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'AS Saint-Etienne, le joueur du Betis Séville venant chez les Verts afin de faire oublier Rémy Cabella, qui à la surprise générale a signé cette semaine à Krasnodar. Mais pour Bernard Lions, il faut très clairement savoir si le Ryad Boudebouz de 2019-2020 sera au niveau de celui qui évoluait à Montpellier, ou bien s'il ressemblera plus à celui nettement plus transparent qui a joué la saison passée avec le club andalou.

Pour le journaliste de L'Equipe, la question mérite d'être posée. « Boudebouz récupère le numéro de Cabella, le 7, et visiblement aussi le poste en soutien de l’attaquant qui devrait être Kahzri. On espère tous pour le championnat de France qu’il soit au niveau du joueur qu’il était il y a deux ans sous le maillot de Montpellier avant de quitter la Ligue 1 pour la Liga, et qu’il n’ait pas son niveau du championnat d’Espagne », a fait remarquer, sur la chaîne TV de son média, Bernard Lions, qui ne connaît pas encore la réponse à cette interrogation sur le niveau actuel de Ryad Boudebouz.