ASSE : Quatre défaites consécutives, les Verts ne feront pas pire

Dans : ASSE.

Après un superbe début de saison, l'AS Saint-Etienne est revenue brutalement à la réalité en enchaînant 4 défaites. Mais le ciel bleu se profile, juste avant le derby contre Lyon.

Si près si loin. Il y a seulement quelques semaines, l’ASSE trônait tout en haut du classement de Ligue 1, de quoi donner le moral aux supporters des Verts, heureux de voir leur club faire son retour au sommet, avec notamment une superbe victoire contre l’OM au Vélodrome. Mais cela n’a hélas pas duré, les blessures et le mercato étant contraires pour l’AS Saint-Etienne, qui après la défaite de dimanche dernier à Metz en est à quatre résultats négatifs consécutifs et pointe à la 13e place de L1 avant de recevoir Montpellier. De quoi commencer à sérieusement avoir des doutes pour la formation de Claude Puel, d’autant qu’après la réception du MSHC à Geoffroy-Guichard, l’ASSE se déplacera à Lyon.

Mais avant ce chaud derby, qui se jouera dans un Groupama Stadium vide, l’AS Saint-Etienne va chercher des motifs pour espérer rapidement des jours meilleurs. Et ce mercredi, Le Progrès a trouvé une raison de croire que cet enchaînement de défaites va s’achever face au club héraultais. « Les chiffres, parfois si compliqués à décrypter permettent cependant d’entrevoir une lueur d’espoir. En effet, jamais, la formation de Claude Puel n’a accusé une série de plus de quatre défaites de rang (et ce à trois reprises) et la rencontre face à Montpellier dimanche, pourrait être celle d’un nouveau cycle dans les montagnes russes. Les coéquipiers de Jessy Moulin devraient casser le toboggan pour amorcer la remontée. À condition de disposer de joueurs encore valides , qui jouent dans l’esprit et possèdent le niveau de la Ligue 1 », prévient quand même le quotidien régional, histoire que les Verts ne croient pas à une victoire facile.