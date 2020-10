ASSE : Puel veut Niang, les Verts jouent les prolongations !

Dans : ASSE.

Lundi soir, le téléphone a brûlé à Saint-Etienne, où les dirigeants foréziens ont tenté d’obtenir les prêts de William Saliba (Arsenal) et de Mbaye Niang (Rennes).

La fin de soirée a été frustrante pour les supporters stéphanois, dans la mesure où leur direction n’a conclu aucune des deux opérations. Via un communiqué publié ce mardi matin, l’ASSE a confirmé qu’un accord de principe avait été trouvé avec Arsenal pour le prêt de William Saliba, mais que les documents en provenance d’Angleterre n’avaient pas été renvoyés à temps afin de valider le prêt du défenseur formé chez les Verts avant minuit. En ce qui concerne le dossier Mbaye Niang, l’histoire est différente dans la mesure où aucun accord n’a été trouvé, notamment en ce qui concerne la prise en charge du salaire du Sénégalais.

Toutefois, le dossier n’est pas définitivement enterré, selon les informations du journal L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national affirme ce mardi que l’AS Saint-Etienne a toujours bon espoir de faire signer Mbaye Niang en qualité de joker dans les prochains jours. Pour rappel, chaque club français peut encore recruter un joueur de Ligue 1, sans date limite. Et visiblement, les Verts ont l’intention de profiter de ce point de règlement pour s’offrir Mbaye Niang, désormais remplaçant à Rennes au profit de Sehrou Guirassy. Interrogé à ce sujet mardi matin devant la presse, le président breton Nicolas Holveck s’est voulu mystérieux. « Je préfère ne rien commenter à ce sujet. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mbaye Niang est dans l'effectif, à la disposition de l'entraîneur ». Jusqu’à quand ? La question semble désormais se poser…