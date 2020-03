ASSE : Puel veut Mbappé chez les Verts, il claque la porte

Dans : ASSE.

Très peu utilisé par Claude Puel à Saint-Etienne cette saison, Robert Beric a fait ses valises lors du mercato hivernal.

En échange d’un chèque d’environ 2 ME, l’international slovène a posé ses valises à Chicago, en MLS. Un choix de carrière compréhensible pour l’avant-centre de 28 ans, lequel n’avait plus de temps de jeu sous les ordres de Claude Puel. Et pour cause, l’ancien technicien de Leicester et de Southampton lui préférait Loïs Diony, Charles Abi voire même parfois Denis Bouanga au poste d’avant-centre. Interrogé par But Football Club, Robert Beric a indiqué que ses relations avec Claude Puel étaient glaciales. Mais au-delà de ça, c’est surtout le profil technique du natif de Krsko qui ne convenait pas au coach de l’ASSE, ce dernier ayant la volonté de s’appuyer sur un attaquant de pointe le plus rapide possible.

« Je n’ai jamais pu enchaîner. Avec Puel, on a parlé deux fois : quand il est arrivé et quand je suis parti. Il a été honnête avec moi. Il m’a dit qu’il aimait les attaquants rapides. A partir de là, c’était compliqué pour moi. Je suis un joueur de surface, un finisseur, sur qui on peut s’appuyer dos au but. Je ne suis pas un joueur qui va sprinter comme Mbappé ! Depuis que Puel est là, l’équipe joue souvent avec huit joueurs à vocation défensive. C’est plus un jeu de contre-attaque. Et dans ce contexte-là, c’est difficile pour moi » a indiqué Robert Beric, pour qui un départ de l’AS Saint-Etienne s’imposait donc comme une évidence lors du mercato hivernal. Depuis son arrivée en MLS, le Slovène a marqué 1 but… en 2 matchs disputés.