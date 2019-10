ASSE : Puel veut faire souffrir Lyon, le derby tombe bien !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Vendredi, Claude Puel a officiellement remplacé Ghislain Printant sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne.

Comme attendu, Printant n’a pas passé l’automne au sein du club du Forez. Démis de ses fonctions après le nul de jeudi face à Wolfsbourg (1-1), l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset a donc laissé sa place à Puel, à deux jours du match le plus important de la saison. Pour ses grands débuts à la tête de Sainté dimanche soir, l’ancien coach de Leicester abordera le derby contre l’OL dans le Chaudron. Un choix fort que Bernard Caïazzo juge comme « une preuve de courage ». Malgré une certaine méconnaissance de l’ASSE, Puel sait de toute façon que le choc face au rival lyonnais se jouera avant tout dans la tête.

« Je pense qu'il était important que je sois sur le banc dimanche contre Lyon, même sans avoir trop de recul sur mes joueurs et toutes les composantes du club. Mais je pense qu'il est important de relever un sacré défi contre notre voisin et un derby n'a pas nécessairement besoin d'élément tactique ou technique, il a surtout besoin de conviction, de solidarité et d'abnégation. Il sera temps après de faire vraiment connaissance et de définir toute une stratégie sportive », a lancé, en conférence de presse, Puel, qui fera tout son possible pour lancer sa nouvelle aventure stéphanoise du mieux possible avec une victoire dans le derby contre son ancien club.