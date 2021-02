ASSE : Puel refuse cette comparaison

Dans : ASSE.

Pour Claude Puel, il n'est pas raisonnable de comparer le standing actuel de l'AS Saint-Etienne et celui du Stade Rennais, deux équipes qui s'affrontent ce dimanche en Bretagne?

Timides lors du mercato, en difficulté en Ligue 1, les Verts espéraient apporter un peu de soleil à leur saison morose grâce à la Coupe de France. C'est raté. Piteusement éliminée par Sochaux, l'ASSE devra désormais se concentrer sur le maintien. Actuellement 15e de L1, les Stéphanois restent néanmoins sur trois matchs consécutifs sans défaites en championnat (2 victoires et un nul). Ce dimanche à 15h00, les Stéphanois seront opposés à une autre équipe fraîchement éliminée de la Coupe de France, le Stade Rennais. Pour autant, Claude Puel refuse toute comparaison entre les deux formations.

« Un petit moins bien… Ils sont très haut dans le classement (5e) et ont des habitudes de jeu. Comme nous, ils ont été éliminés de la Coupe de France (par Angers, NDLR). On verra qui aura récupéré le plus vite. Rennes dispose de beaucoup de joueurs de qualité. Je ne sais pas si on peut comparer nos deux effectifs sur la qualité intrinsèque. Ils ont peut-être un coup de moins bien pour concrétiser leurs occasions mais vu leur classement, c’est qu’ils ont des joueurs pour faire des différences. Je ne me fais pas de soucis pour eux » a déclaré le technicien lors de la conférence de presse de veille de match. Si sur le papier, les Rennais semblent largement supérieurs avec des internationaux comme NZonzi ou Camavinga, les Bretons sont loin d'être en grande forme puisqu'ils n'ont plus connu la victoire depuis quatre matchs, et un succès contre Brest le 17 janvier dernier. Dans un tel contexte, les Verts ont sûrement une carte à jouer.