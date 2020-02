ASSE : Puel promet une réaction des Verts contre l'OM

Dans : ASSE.

Claude Puel, coach de l'AS Saint-Étienne, après la défaite à Metz (1-3) : « On a pris une leçon d’efficacité. Metz a ouvert le score sur sa première situation. Ça fait mal. C’est dommage car on s'était créé des occasions. Sans être extraordinaires, on était bien en place. Ensuite, lors de la deuxième période, on a vécu un peu la même chose. On a eu des opportunités et, eux, ils ont été très efficaces. Sur leurs trois principales actions, ils ont su marquer. Il nous a manqué de la vista, de la réussite et de la qualité technique, mais Metz a mérité sa victoire. Il va falloir laver les têtes et repartir de l’avant. De l'inquiétude ? On n’est pas bien classés, on a besoin de points. Grâce à sa victoire, Metz se retrouve juste derrière nous. On n’a pas su confirmer notre succès contre Nîmes. Le calendrier nous donne l’opportunité de réagir très vite avec un nouveau match dès mercredi contre l’OM. On ne peut pas baisser la tête. Il faut faire le dos rond. Cette défaite fait mal vu le scénario. Dans ces moments-là, on doit se projeter très vite vers le prochain rendez-vous. Il va falloir laver les têtes et montrer de la volonté afin de repartir de l’avant ».