ASSE : Puel et Saint-Etienne, le mariage est juste parfait

Nommé à la tête de l’équipe professionnelle de Saint-Etienne début octobre, Claude Puel n’a pas raté ses débuts. L’ancien manager de Leicester est toujours invaincu dans le Forez…

En changeant le système de jeu et les hommes, Claude Puel a redressé de manière spectaculaire Saint-Etienne. Lanterne rouge lorsqu’il est arrivé, le club forézien est désormais 8e à un point seulement du podium. Pour Yoann Riou, le mariage entre l’ASSE et l’ex entraîneur de l’OGC Nice est tout simplement parfait. Et cela laisse augurer de belles soirées du côté de Geoffroy-Guichard selon le consultant de La Chaîne L’Equipe…

« Un coach c'est fondamental, surtout un comme lui. C'est concret, il a changé des joueurs, il a changé le schéma tactique. Il a amené une autre manière de jouer, il a remis des joueurs dans le circuit et puis c'est sérieux. Tu as Puel comme coach, tu as envie de le suivre. Ce qu'il a fait à Nice c'est carré, c'est concret. Bravo à Saint-Etienne d'avoir réussi à l'engager et bravo à lui d'avoir dit oui. C'est un mariage parfait » a commenté Yoann Riou, dithyrambique au sujet de Claude Puel, lequel figurait par ailleurs sur la short-list du Milan AC afin de remplacer Marco Giampaolo fin septembre. Saint-Etienne peut se féliciter d’avoir raflé la mise au profit du club lombard au vu des résultats récoltés par son nouveau coach ces dernières semaines.