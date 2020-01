ASSE : Puel écoeuré de cette décision prise en douce

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne n'aura pas la partie facile ce mercredi soir au Parc des Princes face au PSG en Coupe de la Ligue. Claude Puel le sait, mais le coach des Verts a lancé un autre combat.

La Coupe de Ligue 2019-2020 entre dans sa dernière ligne droite, et l’ASSE espère pouvoir continuer un peu sa route dans une compétition chère aux Verts depuis leur victoire en 2013. Mais Claude Puel le sait, les autorités footballistiques, en accord avec une grande majorité de clubs, ont décidé de supprimer cette épreuve. Et l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne est clairement dégoûté de cette décision, et il a tenu à le faire savoir avant le choc de ce mercredi contre le Paris Saint-Germain.

L'ASSE regrette la fin de la Coupe de la Ligue

Pour Claude Puel, rien ne justifie qu’on supprime une compétition qui existe dans les grands pays de football. « Je regrette que la Coupe de la Ligue disparaisse, beaucoup d’équipes se sont battues pour la gagner et avec Monaco j’aurais bien aimé remporter la finale que nous avions disputée face à Lyon. Je suis attaché à cette épreuve, ça fout les boules qu’elle soit rayée de la carte, comme cela, lors d’un conseil administration, presque en catimini », a confié l’entraîneur stéphanois, qui a donc le désir très affirmé de profiter de cette compétition jusqu’au bout et donc d’éliminer le PSG au stade des quarts de finale. Un sacré challengé, les Verts n’ayant plus battu Paris depuis 2012…c’était en Coupe de la Ligue.