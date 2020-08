ASSE : Puel craint une violente attaque pour Bouanga

Dans : ASSE.

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne compte sur Denis Bouanga cette saison, mais Claude Puel sait que ses dirigeants devraient recevoir une offre qui peut tout changer .

Au sein de l’effectif stéphanois, il y a un joueur qui suscite un énorme engouement, il s’agit bien évidemment de Denis Bouanga. A 25 ans, l’international gabonais est une valeur sûre chez les Verts, et fort d’un contrat jusqu’en 2023 signé en 2019, Claude Puel compte sur lui. Mais, Mohamed Toubache-Ter, généralement bien informé concernant l’AS Saint-Etienne, affirme que plusieurs clubs, et non des moindres, devraient rapidement se positionner sur Denis Bouanga. Même si rien n’est fait, du côté de Puel on s’attend à ce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo soient contactés…et tentés de rapidement céder leur joueur.

« En interne, Claude Puel accuse le coup sur le dossier Bouanga. Des clubs sont en passe de faire des offres dès la semaine prochaine dont un gros club français (a approché le concerné). Conscient de la difficulté de le conserver, Claude Puel prie pour voir le club résister. Les clubs vont agresser Saint-Étienne et selon l’offre, il sera difficile au board stéphanois de refuser malgré son désir premier de rester inflexible !, prévient l’insider qui affirme cependant que le départ de Denis Bouanga est loin d’être acquis. Pour rassurer les supporters stéphanois, il y a une chance de voir Bouanga rester Vert (...) Rennes est un beau club français avec un très gros capital financier... mais non le club en question pourr Bouanga n’est pas le Stade Rennais. »