ASSE : Puel c'est dieu, un Vert craque pour son coach

Dans : ASSE, Ligue 1.

Même si l'AS Saint-Etienne connaît un petit temps d'arrêt, avec deux nuls lors de ses deux derniers matchs, Claude Puel a mis le vestiaire dans sa poche grâce à ses méthodes.

Il y avait un ASSE avant Claude Puel et il y a désormais un ASSE version Claude Puel. Et le changement a été radical de l’aveu même des joueurs et des dirigeants des Verts. Car en acceptant de prendre les commandes de Saint-Etienne après le limogeage express de Ghislain Printant, l’ancien coach de Leicester a voulu tout changer afin de mettre en place ses méthodes. Et du côté du vestiaire stéphanois on semble se réjouir de cette révolution décidée après un début de saison calamiteux.

Interrogé sur l’apport de Claude Puel, Arnaud Nordin n’a que des choses positives à dire. « Il s’appuie beaucoup sur des détails tactiques. On a davantage de repères avec lui. Il est très à cheval sur la vie de groupe, la ponctualité, les prééchauffements en salle de musculation (...) Il n’a pas peur de faire confiance à des joueurs moins expérimentés. Ça nous donne envie de nous battre pour lui », explique, dans Aujourd'hui en France, le jeune milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne avant la réception de Monaco, un club cher au cœur de Claude Puel, ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard.